ROMA (ITALPRESS) – La Forza internazionale di stabilizzazione a Gaza verrà istituita “molto presto”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trumo, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca. Trump ha ribadito che molti Paesi si sono offerti volontari per contribuire con le proprie truppe alla forza per affrontare Hamas, se necessario. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che l’amministrazione sta lavorando per approvare una risoluzione del Consiglio di Sicurezza nelle prossime settimane per fornire il quadro giuridico che consenta ai Paesi di aderire alla Forza internazionale di stabilizzazione.

Trump ha anche confermato che il Kazakistan, paese dell’Asia centrale a maggioranza musulmana, è il primo Paese ad aderire agli Accordi di Abramo nel suo secondo mandato. Lo ha annunciato Trump su Truth dopo una telefonata con il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev e con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sulla questione. “Questo è un importante passo avanti nella costruzione di ponti in tutto il mondo. Oggi, sempre più nazioni si stanno schierando per abbracciare la pace e la prosperità attraverso i miei Accordi di Abramo”, ha scritto Trump, annunciando che “presto” sarà annunciata la cerimonia per ufficializzarlo e che “ci sono molti altri paesi che cercano di unirsi a questo club della forza”. Nel 2020, durante il primo mandato di Trump alla Casa Bianca nel contesto degli Accordi di Abramo, Israele ha avviato le relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein e le ha ripristinate con il Marocco.

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato di aver dato istruzioni all’esercito di distruggere tutti i “tunnel del terrore” nella Striscia di Gaza. “Se non ci sono tunnel, non c’è Hamas”, ha scritto il ministro su X.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).