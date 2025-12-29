Trump incontra Netanyahu: “Se Hamas non disarma ne pagherà il prezzo”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato del disarmo di Hamas, avranno un breve periodo e se non si arriverà a un disarmo come previsto dagli accordi ne pagherà il prezzo”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella conferenza stampa congiunta a Mar-a-Lago con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. “Sono preoccupato per quello che fanno o non fanno gli altri, non di quello che fa Israele che sta rispettando gli accordi”, ha aggiunto.

“Abbiamo avuto una lunga conversazione sulla Cisgiordania, non abbiamo raggiunto un accordo, ma ci arriveremo”, ha poi spiegato Trump. Quanto alla grazia per il premier israeliano, Trump ha detto: “Netanyahu è un premier di primo livello, ha raggiunto grandi traguardi. E’ un uomo speciale di altissimo livello e penso che il popolo israeliano lo abbia apprezzato”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).