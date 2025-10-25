Trump “Hamas deve restituire rapidamente i corpi degli ostaggi deceduti”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo una PACE molto forte in Medio Oriente, e credo che abbia buone probabilità di essere ETERNA. Hamas dovrà iniziare a restituire rapidamente i corpi degli ostaggi deceduti, inclusi due americani, altrimenti gli altri Paesi coinvolti in questa GRANDE PACE interverranno. Alcuni corpi sono difficili da raggiungere, ma altri possono essere restituiti ora e, per qualche motivo, non lo sono. Forse ha a che fare con il loro disarmo, ma quando ho detto ‘Entrambe le parti saranno trattate equamente’, questo vale solo se rispetteranno i loro obblighi. Vediamo cosa faranno nelle prossime 48 ore. Sto monitorando la situazione molto attentamente”. Lo scrive su Truth il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

“AUMENTEREMO DAZI SUL CANADA DEL 10%”

“Il Canada è stato colto in flagrante mentre diffondeva una pubblicità fraudolenta sul discorso di Ronald Reagan sui dazi doganali. La Fondazione Reagan ha dichiarato di aver ‘creato una campagna pubblicitaria utilizzando audio e video selezionati del Presidente Ronald Reagan. La pubblicità travisa il discorso radiofonico presidenziale’ e di non aver ‘chiesto né ottenuto l’autorizzazione per utilizzare e modificare i discorsi. La Fondazione e l’Istituto Presidenziale Ronald Reagan stanno valutando le proprie opzioni legali in merito’. L’unico scopo di questa FRODE era la speranza del Canada che la Corte Suprema degli Stati Uniti venisse in loro ‘soccorso’ sui dazi doganali che hanno utilizzato per anni per danneggiare gli Stati Uniti. Ora gli Stati Uniti sono in grado di difendersi dalle elevate e opprimenti tariffe canadesi (e anche da quelle del resto del mondo!). Ronald Reagan ADORAVA i dazi doganali per motivi di sicurezza nazionale ed economia, ma il Canada ha detto di no! La loro pubblicità doveva essere rimossa IMMEDIATAMENTE, ma l’hanno lasciata andare ieri sera durante le World Series, sapendo che si trattava di una FRODE. A causa della loro grave distorsione dei fatti e del loro atto ostile, aumenterà le tariffe doganali sul Canada del 10% rispetto a quanto stanno pagando attualmente. Grazie per l’attenzione!”. Lo scrive – sempre su Truth – il Presidente degli Stati Uniti.

