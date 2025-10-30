Trump “Gli Usa possiedono più armi nucleari di qualsiasi altro Paese”, annunciata la ripresa dei test

Mandatory Credit: Photo by Allison Robbert/UPI/Shutterstock (15560396d) President Donald Trump speaks during a Diwali celebration in the Oval Office of the White House in Washington, DC on Tuesday, October 21, 2025. The Kremlin sought to tamp down expectations for a quick summit between Russian President Vladimir Putin and his US counterpart Donald Trump as European leaders urged an immediate ceasefire in the war in Ukraine. President Trump Holds Diwali Celebration in Oval Office, Washington, District of Columbia, United States - 21 Oct 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti possiedono più armi nucleari di qualsiasi altro Paese. Questo obiettivo, incluso un completo ammodernamento e rinnovamento delle armi esistenti, è stato raggiunto durante il mio primo mandato. A causa dell’enorme potere distruttivo, odiavo farlo, ma non avevo scelta! La Russia è seconda e la Cina è terza, ma sarà in parità entro 5 anni. Grazie ai programmi di test di altri Paesi, ho incaricato il Dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su base paritaria. Tale processo inizierà immediatamente”. Lo scrive su Truth il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

