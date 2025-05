WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In occasione di un evento sportivo nello Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto a una domanda di un giornalista in merito al fatto che molti cattolici erano rimasti offesi dall’immagine creata con l’intelligenza artificiale che ritrae il presidente americano vestito da Papa.

Il tycoon a riguardo ha affermato che i cattolici “non sanno accettare uno scherzo” per poi aggiungere di non avere nulla a che fare con questa pubblicazione: “Non c’entro niente, non sono stato io a farla”.

Trump ha inoltre ribadito di aver visto per la prima volta l’immagine nella giornata di domenica, dopo che la foto era stata condivisa venerdì sul suo account Truth prima di essere rilanciata dalla Casa Bianca.

Le parole su Alcatraz

Dopo l’annuncio di ieri il presidente Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale, è tornato a parlare della sua decisione di riaprire e ampliare il carcere di Alcatraz al largo della costa di San Francisco per ospitare i criminali più violenti e spietati degli Stati Uniti: “Rappresenta un qualcosa di molto forte, molto potente in termini di legge e ordine. Il nostro Paese ha bisogno di legge e ordine”, ha affermato Trump.

La visita del nuovo premier del Canada

Nella giornata di domani, martedì 6 maggio, il presidente Donald Trump riceverà alla Casa Bianca il primo ministro canadese Mark Carney dopo il successo delle recenti elezioni nel suo Paese. Rispondendo ad alcune domande dei giornalisti in merito alla visita, Trump ha mostrato un certo sconcerto, alludendo al fatto che il neo presidente “voglia raggiungere un accordo” dopo che il tycoon nei mesi scorsi aveva dichiarato di voler fare del Canada il 51° Stato dell’America e ha annunciato dei dazi che hanno condotto i due Paesi ad una guerra commerciale.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).