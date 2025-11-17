Trump “Forse parlerò con Maduro. Attacchi in Messico contro traffico droga? A me andrebbe bene”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sì probabilmente gli parlerò”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo nello Studio Ovale ai giornalisti che gli chiedevano se avesse in programma un colloquio con il leader venezuelano, Nicolas Maduro. “E’ difficile dirlo, Maduro ha causato danni enormi al nostro Paese a causa della droga. Maduro non ha fatto il bravo con gi Stati Uniti, ha riversato nel nostro Paese centinaia di migliaia di persone provenienti dalle prigioni. A un certo punto parlerò con lui”, ha spiegato. Alla domanda se lancerebbe attacchi contro il Messico per fermare il traffico di droga, Trump ha aggiunto: “Qualsiasi cosa per fermare la droga, se fosse necessario potremmo fare ciò che abbiamo già fatto. A me andrebbe bene”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).