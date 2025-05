Trump “Israele e Hamas vicini ad una tregua temporanea”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel corso della conferenza stampa congiunta con il patron di Tesla Elon Musk, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato del conflitto in Medio Oriente, sostenendo che Israele e Hamas “sono molto vicini a un accordo di tregua temporanea”. L’ottimismo del tycoon arriva dopo che la Casa Bianca ha annunciato giovedì che Israele ha accettato una nuova proposta statunitense per un cessate il fuoco temporaneo con Hamas. Proprio ieri la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt aveva ribadito che Israele “appoggia e sostiene” la nuova proposta. I funzionari di Hamas hanno però risposto in maniera fredda alla bozza approvata da Israele, affermando di voler studiare tale proposta più attentamente prima di dare una risposta formale.

“Oggi parliamo di un uomo di nome Elon, uno dei più grandi leader e innovatori aziendali che il mondo abbia mai avuto. Si è fatto avanti per mettere il suo talento al servizio della nostra nazione e lo apprezziamo. Ha lavorato in modo instancabile, contribuendo a guidare il programma di riforma governativa più ampio e significativo”. A dirlo è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di una conferenza stampa nello Studio Ovale insieme al patron di Tesla Elon Musk, che ha recentemente annunciato le sue dimissioni da funzionario governativo speciale dell’amministrazione. “Ci ricorderemo di te”, ha aggiunto Trump.

Musk ha recentemente affermato di aver preso questa scelta per allontanarsi dalla politica e dedicare più tempo alla gestione delle sue aziende. La sua iniziativa del Doge (Department of Government Efficiency), nata per ridurre gli sprechi e le spese federali è stata di gran lunga inferiore ai 2000 miliardi che il magnate della tecnologia aveva promesso prima della rielezione di Trump a presidente degli Stati Uniti. Nel corso del suo incarico Musk ha anche stroncato l’USAID, il principale organo di aiuti esteri dagli Stati Uniti.

Nel corso della conferenza congiunta Donald Trump ha elencato nello Studio Ovale alcuni esempi di contratti che ha definito “inutili” che sono poi stati annullati dal DOGE, citando le iniziative del Dipartimento dell’Istruzione per la diversità, l’equità e l’inclusione, gli alloggi temporanei per i migranti a New York e il “cambiamento sociale e comportamentale” in Uganda. “Siamo totalmente impegnati a mantenere i tagli del DOGE”, ha affermato Trump nel corso del suo intervento.

Lo stesso Musk parlando dallo Studio Ovale ha ribadito che non mancheranno occasioni per tornare “in questa stanza fantastica”, elogiando il presidente Trump per il lavoro svolto in questi primi mesi del suo secondo mandato. Il patron di Tesla ha anche paragonato il suo lavoro di riduzione delle dimensioni del governo a una forma personale di buddismo, affermando che continuerà a dare il suo sostegno al governo anche dopo aver lasciato il suo incarico, confermando inoltre che il suo team continuerà a lavorare nell’amministrazione. “Spero di continuare a fornire consigli ogni volta che il presidente lo riterrà opportuno, ha detto Musk. Trump ha risposto a tale considerazione affermando “Lo spero”.

Trump ha inoltre regalato una chiave d’oro a Musk per il suo lavoro volto a istituire il “Dipartimento per l’efficienza governativa”, che mirava a licenziare i dipendenti federali e chiudere agenzie governative per ottenere risparmi sui costi. Il presidente repubblicano ha affermato che avrebbe fatto questo regalo solo a “persone molto speciali” e che si trattava di un “dono del nostro Paese”.

