ROMA (ITALPRESS) – Stati Uniti e Regno Unito hanno siglato un accordo sul nucleare civile. L’annuncio è stato dato dal primo ministro britannico Keir Starmer e dal presidente Usa Donald Trump, nel corso della conferenza stampa congiunta dopo l’incontro di oggi a Chequers. “L’accordo fornirà energia a milioni di imprese, farà scendere i costi delle bollette e rafforzerà la sicurezza su entrambe le sponde dell’Atlantico”, ha detto Starmer.

“Il Regno Unito è diventato il primo Paese a stringere un accordo commerciale con gli Stati Uniti durante il mio secondo mandato. Questo testimonia l’importanza del nostro legame. Un legame indissolubile, indipendentemente da ciò che stiamo facendo oggi”, le parole presidente degli Stati Uniti.

Putin “mi ha deluso. Mi ha davvero deluso”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in conferenza stampa a Londra insieme al premier britannico Keir Starmer. “Pensavo” che il conflitto in Ucraina “sarebbe stato più facile” da risolvere “per via del mio rapporto con il presidente Putin”, ha ammesso. “Vedremo come andrà a finire”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ammesso di essere in “disaccordo” col primo ministro britannico Keir Starmer sul riconoscimento di uno Stato palestinese. Starmer ha detto che il suo progetto per riconoscere uno Stato palestinese rientra “nel contesto di un piano per la pace”. “Non sono d’accordo con il primo ministro su questo punto”, ha sottolineato Trump. E sulla fine della guerra: “Voglio che tutto finisca e che gli ostaggi vengano rilasciati, e subito”.

Parole da Trump anche su Kirk. “Charlie Kirk aveva buone possibilità di diventare un giorno presidente“. “E’ stato assassinato in modo orribile per aver espresso la sua opinione. Era un giovane straordinario”, aveva “un futuro incredibile. Non ho mai visto nessuno relazionarsi con i giovani come faceva Charlie, i ragazzi sono devastati” dalla sua morte, ha aggiunto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).