Trump e Martin celebrano San Patrizio alla Casa Bianca

WASHINGTON (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro irlandese Micheßl Martin hanno celebrato nella Sala Est della Casa Bianca la tradizionale cerimonia di San Patrizio. Tra i presenti canche la star di Riverdance Michael Flatley, che Trump ha descritto come “uno dei più grandi ballerini del mondo“.

Tra il pubblico c’erano anche i TD Mattie McGrath e James O’Connor. “Abbiamo 5 milioni di persone che vivono in Irlanda, ma abbiamo 35 milioni di persone di origine irlandese che vivono qui”, ha affermato il presidente Trump all’evento, aggiungendo che i legami tra i due paesi risalgono alla fondazione degli Stati Uniti. Trump ha successivamente presentato il ministro irlandese con una battuta: “È un uomo molto, molto speciale, è molto popolare, il che non è facile in Irlanda”.

Nel corso del suo intervento Martin ha affermato che le storie di Stati Uniti e Irlanda sono “interconnesse perché i nostri popoli sono interconnessi oggi. In tutti gli Stati Uniti, uomini e donne vanno a lavorare ogni mattina nelle aziende di proprietà irlandesi. Queste aziende svolgono un ruolo chiave nell’economia statunitense, operando in ogni settore e in ogni stato, costruiamo prosperità attraverso il commercio libero ed equo con partner in tutto il mondo e, continuando qui negli Stati Uniti, continuiamo a costruire su questa base, portando una prosperità sempre crescente”.

Martin ha inoltre ribadito l’importanza di solidificare ulteriormente il rapporto tra Stati Uniti e Irlanda “Continuiamo a lavorare insieme per garantire il mantenimento di una relazione economica bilaterale estremamente vantaggiosa, che ha permesso all’innovazione, alla creatività e alla prosperità di prosperare”. Sul conflitto in Ucraina Martin ha inoltre elogiato il Presidente degli Stati Uniti per i suoi sforzi volti a portare la pace, aggiungendo che l’Irlanda è pronta a collaborare: “Troppi bambini, in particolare, sono morti a Gaza, in Israele, in Sudan, e troppi bambini sono stati uccisi in Ucraina”.

– Foto xps/Italpress –

(ITALPRESS).