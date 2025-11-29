Trump dichiara chiuso lo spazio aereo sul Venezuela

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Si prega di considerare lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela come interamente chiuso“. E’ quanto scrive il presidente americano Donald Trump in un messaggio su Truth “a tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori di droga ei trafficanti di esseri umani”.
