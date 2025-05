Trump critica Biden al Memorial Day “Attraversati quattro anni duri”

ARLINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – All’ingresso del cimitero nazionale di Arlington c’è una fila chilometrica per salire a bordo delle navette che conducono al Memorial Amphitheater, dove è prevista la tradizionale cerimonia del Memorial Day. In questa occasione gli Stati Uniti commemorano i soldati americani caduti in tutte le guerre. Come da tradizione sulle tombe degli oltre 400mila veterani militari sono state piazzate delle bandierine statunitensi. I familiari tra le lacrime afferrano i fiori che vengono distribuiti dagli addetti ai lavori e in un secondo momento li adagiano sulle tombe dei loro cari. Giunti all’anfiteatro l’orchestra della United States Marine Band suona e intona dei canti e ciò che colpisce tra un brano e l’altro è il clima di silenzio e rispetto nonostante l’enorme affluenza. L’anfiteatro è circondato da bandiere americane e alzando leggermente lo sguardo è possibile leggere delle parole che da sole hanno la capacità di dare un senso a questa giornata: “Noi qui decidiamo fermamente che questi morti non siano morti invano”.

Il presidente americano Donald Trump è salito sul palco insieme al vicepresidente JD Vance e al Segretario della Difesa Pete Hegseth. Nel suo intervento Trump ha ringraziato i soldati americani caduti in guerra “per aver dato all’America la luce più brillante delle nostre vite”. Trump ha definito la ricorrenza di quest’anno come “particolarmente significativa” perchè sono passati 250 anni da quando i primi patrioti americani caddero sul campo di battaglia: “Quei giovani uomini non avrebbero mai potuto sapere cosa avrebbe significato per noi il loro sacrificio – ha affermato Trump – ma sappiamo certamente cosa dobbiamo a loro e cosa ci hanno dato, la più libera, la più grande e nobile repubblica mai esistita sulla faccia della terra, la repubblica che sto sistemando dopo quattro lunghi e duri anni. Sono stati quattro anni duri quelli che abbiamo attraversato”.

– foto xp6/Italpress –

(ITALPRESS).