Trump avverte l’Iran “Teheran negozi o il prossimo attacco sarà peggiore”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Un’imponente Armata si sta dirigendo verso l’Iran. È una flotta più grande, guidata dalla grande portaerei Abraham Lincoln, di quella inviata in Venezuela. Come per il Venezuela, è pronta, disponibile e in grado di compiere rapidamente la sua missione, con rapidità e violenza, se necessario. Speriamo che l’Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo che sia vantaggioso per tutte le parti. Niente armi nucleari”. Lo scrive sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ribadendo il suo messaggio minaccioso a Teheran: “Fate un accordo! Non l’hanno fatto, e c’è stata l’operazione Martello di Mezzanotte, una massiccia distruzione dell’Iran. Il prossimo attacco sarà molto peggio! Non fatelo accadere di nuovo”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).