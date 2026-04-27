L’Iran presenta agli Usa una proposta per riaprire Hormuz, ma chiede di rinviare i negoziati sul nucleare

ROMA (ITALPRESS) – Secondo quanto riporta Axios, l’Iran avrebbe presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per riaprire lo Stretto di Hormuz e porre fine alla guerra, rinviando i negoziati sul nucleare a una fase successiva. Il sito cita un funzionario statunitense e due fonti a conoscenza dei fatti: la diplomazia è in una fase di stallo e la leadership iraniana è divisa su quali concessioni in campo nucleare debbano essere messe sul tavolo. La proposta iraniana aggirerebbe questo problema, puntando a un accordo più rapido.

Secondo tre funzionari statunitensi, oggi Trump dovrebbe tenere una riunione nella Situation Room sull’Iran con il suo team di punta per la sicurezza nazionale e la politica estera. Una fonte ha affermato che il team di Trump discuterà dello stallo nei negoziati e dei possibili passi successivi. In un’intervista rilasciata domenica a Fox News, Trump ha lasciato intendere di voler continuare il blocco navale che sta soffocando le esportazioni di petrolio iraniano, nella speranza che ciò induca Teheran a cedere nelle prossime settimane.

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