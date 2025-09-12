WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presunto assassino di Charlie Kirk è stato arrestato ed è sotto custodia delle autorità. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Fox News.

“Un sospettato è in custodia. E’ stato consegnato da qualcuno molto vicino a lui”, ha detto Trump. “Kirk era un’ottima persona e non meritava questo, spero” che il suo assassino “venga condannato a morte”, ha poi aggiunto.

