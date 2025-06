WASHINGTON (ITALPRESS) – Il cessate il fuoco tra Israele e Iran “e’ ora in vigore”. Lo ha annunciato Donald Trump sul social Truth. “Per favore non violatelo!” ha aggiunto. Appello che pare essere rimasto inascoltato, dal momento che l‘Idf ha denunciato missili da Teheran in violazione della tregua con 5 morti, e il ministro Katz ha promesso una reazione da parte di Israele.

L’annuncio del cessate il fuoco da parte di Trump era avvenuto qualche ora prima sempre su Truth: “Congratulazioni a tutti! E’ stato pienamente concordato tra Israele e Iran che ci sarà un cessate il fuoco completo e totale (tra circa 6 ore da oggi, quando Israele e Iran avranno terminato e completato le loro missioni finali in corso!), per 12 ore, a quel punto la guerra sarà considerata finita! Ufficialmente, l’Iran inizierà il cessate il fuoco e, alla dodicesima ora, Israele inizierà il cessate il fuoco e, alla 24a ora, la fine ufficiale della guerra dei 12 giorni sarà salutata dal mondo”.

IDF DENUNCIA MISSILI IRANIANI NONOSTANTE LA TREGUA

Secondo un’indagine preliminare delle Forze di difesa israeliane (Idf), però, l’Iran hanno lanciato una ventina di missili dopo l’annuncio del presidente americano Donald Trump di un cessate il fuoco tra Teheran e Tel Aviv. Su Beersheva, nel sud di Israele, sono stati lanciati due missili simultaneamente: uno è stato intercettato, mentre l’altro ha colpito direttamente il sesto piano dell’edificio danneggiato, colpendo due camere di sicurezza. Il missile ha penetrato la parete esterna dell’edificio e poi ha colpito la camera di sicurezza, e tutte le vittime dell’attacco si trovavano all’interno di camere di sicurezza. L’attacco ha provocato cinque vittime accertate.

Le sirene d’allarme si sono attivate nel nord di Israele a causa del lancio di missili dall’Iran. Lo riferiscono su X le Forze di difesa israeliane (Idf), invitando la popolazione a obbedire alle istruzioni del Comando del fronte interno. Il lancio di nuovi missili dall’Iran giunge dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco alle 07:00.

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha ordinato di colpire obiettivi del regime di Teheran dopo la violazione del cessate il fuoco con il lancio di missili su Israele. “Alla luce della totale violazione del cessate il fuoco dichiarato dal presidente degli Stati Uniti da parte dell’Iran e del lancio di missili verso Israele, e in conformità con la politica del governo israeliano di rispondere con forza a qualsiasi violazione, ho dato istruzioni all’esercito, in coordinamento con il primo ministro, di proseguire con un’intensa attività di attacco a Teheran per neutralizzare obiettivi del regime e infrastrutture terroristiche a Teheran, a seguito dell’operazione di ieri”, ha affermato Katz.

L’IRAN NEGA L’ATTACCO

Lo Stato Maggiore iraniano ha negato che siano stati lanciati missili dall’Iran verso i territori israeliani nelle ultime ore. La televisione iraniana ha dichiarato che le notizie di missili lanciati dall’Iran contro Israele dopo il cessate il fuoco erano false. Israele ha accusato Teheran di aver lanciato due missili contro di esso dopo l’entrata in vigore dell’accordo di cessate il fuoco martedì mattina, e i funzionari israeliani hanno minacciato Teheran di una dura risposta.

L’IDF ANNUNCIA “DAL 13 GIUGNO RAGGIUNTI TUTTI GLI OBIETTIVI”

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno pienamente raggiunto tutti gli obiettivi determinati prima dell’attacco all’Iran del 13 giugno scorso. Lo ha detto durante una conferenza stampa il portavoce delle Idf, Effie Defrin, sottolineando di “rimanere in allerta e di prepararsi per una risposta potente a qualsiasi violazione del cessate il fuoco”. I caccia dell’Aeronautica militare israeliana hanno colpito decine di obiettivi militari iraniani a Teheran durante la notte, sganciando oltre 100 munizioni, ha dichiarato il portavoce delle Idf. Gli attacchi hanno nuovamente preso di mira il “quartier generale del progetto nucleare Spnd” e i siti di produzione di armi nella capitale iraniana. “Nell’Iran occidentale, abbiamo rilevato i preparativi per un bombardamento su Israele e abbiamo lavorato per sventare e neutralizzare la minaccia”, ha dichiarato Defrin, aggiungendo che gli attacchi aerei hanno colpito otto lanciatori di missili balistici “che erano pronti per un lancio immediato”.

LA NOTA DEL GOVERNO DI ISRAELE

“Israele ha accettato la proposta del presidente Donald Trump per un cessate il fuoco bilaterale, alla luce del raggiungimento degli obiettivi dell’operazione e in pieno coordinamento con Trump”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal governo israeliano, in cui Trump e gli Stati Uniti vengono ringraziati per il loro sostegno alla difesa e per la partecipazione all’eliminazione della minaccia nucleare iraniana. “Israele risponderà con la forza a qualsiasi violazione del cessate il fuoco”, prosegue l’esecutivo. In giornata è attesa una dichiarazione del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu.

“Con l’operazione Rising Lion, lo Stato di Israele ha raggiunto grandi traguardi storici e si è posto alla pari con le potenze mondiali. Si tratta di un enorme successo per il popolo di Israele e per i suoi militari, che hanno eliminato le due minacce esistenziali al nostro Stato e garantito l’eternità di Israele”, aggiunge l’esecutivo nella nota stampa. Ieri sera Netanyahu ha convocato i membri del governo insieme al ministro della Difesa, Israel Katz, e i vertici militari e dell’intelligence “per riferire che Israele ha raggiunto tutti gli obiettivi dell’operazione”, rimuovendo “una duplice minaccia esistenziale immediata: sia nel campo nucleare sia in quello dei missili balistici”. Inoltre, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ottenuto il controllo aereo completo sui cieli di Teheran, hanno inflitto gravi danni alla leadership militare e hanno distrutto decine di obiettivi centrali del regime iraniano.

LE FAMIGLIE DEGLI OSTAGGI “FERMARE LA GUERRA ANCHE A GAZA”

Il Forum delle famiglie degli ostaggi chiede al governo di fermare la guerra anche nella Striscia di Gaza, dopo aver raggiunto il cessate il fuoco con l’Iran. “Ora è il momento di porre fine alla guerra di 627 giorni”, affermano le famiglie degli ostaggi, secondo cui l’accordo per il cessate il fuoco con l’Iran deve includere un’intesa con il movimento islamista palestinese Hamas per Gaza. “Chiunque possa portare a un cessate il fuoco con l’Iran può anche fermare la guerra a Gaza”, hanno detto. Il Forum prosegue: “Dopo 12 giorni e notti in cui il popolo israeliano non riusciva a dormire a causa dell’Iran, possiamo finalmente tornare a non dormire a causa degli ostaggi. L’operazione di 12 giorni è finita, ora è il momento di porre fine alla guerra dei 627 giorni e garantire una vittoria israeliana”. Nella Striscia di Gaza ci sono ancora 50 ostaggi, di cui soltanto 20 in vita, secondo le autorità.

L’AIEA CHIEDE INCONTRO SUL NUCLEARE ALL’IRAN

Il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha proposto al ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi un incontro per riprendere la cooperazione sul dossier nucleare. Lo ha reso noto lo stesso Grossi su X.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).