Trump al Women’s History Month “I transgender non esistono”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente Donald Trump ha celebrato oggi il Women’s History Month nella East Room della Casa Bianca, che storicamente si svolge a marzo per onorare il contributo delle donne nella storia americana. “Oggi rendiamo omaggio all’eredità di donne incredibili come Betsy Ross, Harriet Tubman, Susan B. Anthony, Clara Barton e Amelia Earhart, tutte leggende – ha affermato Trump -. Il loro straordinario coraggio, patriottismo e devozione hanno contribuito a spingere la nostra nazione verso la gloria e la grandezza”.

Nel corso del suo intervento Trump ha reso omaggio a diverse figure femminili che si sono maggiormente distinte nella sua amministrazione: “Stiamo mettendo fine a questa guerra contro le donne e stiamo proteggendo i loro diritti difendendo le mamme e le famiglie americane – ha affermato Trump -. Ci sono tante rappresentanti qui in questa stanza, grandi persone che stanno facendo un grande lavoro. Oggi siamo stati raggiunti da molte donne che compongono questa stanza. Le donne hanno difeso la nostra bandiera e il sogno americano per tutti i nostri figli e ci stanno aiutando ad entrare nell’età dell’oro dell’America. Vogliamo fare cose che nessuno pensava fossero possibili”.

Il presidente Trump ha anche elogiato il suo capo di gabinetto, Susie Wiles, un’ex potenza politica di Jacksonville. Ha poi elogiato la segretaria stampa della Casa Bianca Karoline Leavitt, il procuratore generale Pam Bondi e la segretaria all’istruzione Linda McMahon. I membri della folla hanno urlato “ti amiamo” dopo che il presidente ha ringraziato le donne per averlo eletto.

Grandi applausi per le dichiarazioni secondo cui “ci sono solo due generi e le persone transgender non esistono“. All’evento del Women’s History Month è poi seguita la conferenza stampa in cui il presidente Trump ha annunciato l’imposizione di dazi del 25% su tutte le auto non prodotte negli Stati Uniti. “E’ l’inizio della liberazione dell’America – ha detto il capo della Casa Bianca -. Ci riprendiamo i soldi che ci sono stati portati via da altri Paesi”. Per i cittadini degli Usa che compreranno auto americane saranno previste deduzioni fiscali, ha aggiunto Trump, annunciando che i dazi sulle auto importate entreranno in vigore “dal 2 aprile”.

– Foto xp6/Italpress –

(ITALPRESS).