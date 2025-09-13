ROMA (ITALPRESS) – “Sono pronto a imporre sanzioni importanti alla Russia quando tutte le nazioni della Nato avranno concordato e iniziato a fare la stessa cosa, e quando tutte le nazioni della Nato smetteranno di acquistare petrolio dalla Russia”. Così il presidente degli Stati Uniti, in un post su Truth, si rivolge ai Paesi della Nato.

“Come sapete, l’impegno della Nato a vincere è stato di gran lunga inferiore al 100%, e l’acquisto di petrolio russo, da parte di alcuni, è stato scioccante – ha aggiunto Trump -. Indebolisce notevolmente la vostra posizione negoziale e il vostro potere contrattuale sulla Russia. In ogni caso, sono pronto ad “andarmene” quando lo sarete voi. Dite solo quando? Credo che questo, più la Nato come gruppo che impone dazi dal 50% al 100% alla Cina, da ritirare completamente dopo la fine della guerra con Russia e Ucraina, sarà di grande aiuto anche per porre fine a questa guerra mortale, ma ridicola”.

Per il presidente Usa “la Cina ha un forte controllo, e persino una presa, sulla Russia, e questi potenti dazi spezzeranno quella presa. Questa non è la guerra di Trump (non sarebbe mai iniziata se fossi stato Presidente!), è la guerra di Biden e Zelensky. Sono qui solo per contribuire a fermarla e salvare migliaia di vite russe e ucraine (7.118 vite perse solo la scorsa settimana, assurdo!). Se la Nato fa come dico, la guerra finirà rapidamente e tutte quelle vite saranno salvate! Altrimenti, state solo sprecando il mio tempo, e il tempo, l’energia e il denaro degli Stati Uniti”.

TAJANI “DIFFICILE CHE UE POSSA IMPORRE DAZI 100% A CINA E INDIA”

“Mi pare difficile che l’Europa possa imporre dazi del 100 per cento a Cina e India”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in collegamento con la Festa Nazionale dell’Udc, risponde a una domanda sulle dichiarazioni di oggi del presidente degli Usa Donald Trump. “Noi non compriamo più gas dalla Russia, usiamo quello che viene dall’Algeria, dall’Europa centrale, dalla Libia, dagli Usa. Sui dazi secondari, da imporre a Paesi che comprano petrolio dalla Russia, credo che si debba riflettere. È meglio prima sanzionare la Russia che sanzionare chi compra petrolio dalla Russia”, ha aggiunto.

