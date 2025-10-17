WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente americano Donald Trump ha avuto un lungo incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. All’inizio del colloquio, Trump ha definito Zelensky “un leader molto forte” e ha precisato che i due avrebbero discusso della recente telefonata con il presidente russo Vladimir Putin e del vertice previsto in Ungheria. “Penso che le cose stiano andando abbastanza bene, vogliamo vedere se possiamo farlo”, ha dichiarato Trump, aggiungendo che “alcune linee guida sono state discusse nel corso della riunione in Alaska“.

Zelensky, da parte sua, ha sottolineato la necessità di porre fine alla guerra in Ucraina “con l’aiuto degli Stati Uniti. La Russia non sta avendo molti successi sul campo di battaglia”, ha aggiunto, spiegando di aver incontrato società energetiche americane pronte a investire nel Paese non appena il conflitto sarà terminato. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump si è complimentato con Zelensky per la sua giacca “molto elegante” e ha affrontato il tema della possibile fornitura di missili Tomahawk all’Ucraina.

“È un’escalation, ma ne parleremo“, ha detto, ribadendo che il suo obiettivo resta quello di “raggiungere un accordo. Dare all’Ucraina i Tomahawk potrebbe significare un’escalation più grande, possono accadere molte cose brutte”, ha avvertito. “Anche gli Stati Uniti hanno bisogno di Tomahawk, e non vogliamo regalare cose di cui abbiamo bisogno per proteggere il nostro Paese”.

Il presidente americano ha confermato che l’incontro con Putin si terrà a Budapest, “perché mi piace il primo ministro ungherese Viktor Orbán”. Trump ha ricordato di aver proposto in passato di fermare la guerra in Ucraina imponendo tariffe, a condizione che i Paesi della Nato smettessero di importare petrolio russo.

Poi ha lasciato aperta la possibilità che Zelensky partecipi al futuro incontro con Putin: “È da determinare”, ha detto, osservando ironicamente che tra i due presidenti “non scorre buon sangue”. Ha spiegato di aver avuto un colloquio telefonico con Putin per oltre due ore nella giornata precedente, sottolineando che il presidente russo “vuole porre fine alla guerra in Ucraina”.

“Abbiamo esaminato molti dettagli e penso che sia Putin che Zelensky vogliano farla finita, e dobbiamo farlo ora”, ha dichiarato. Zelensky ha confermato che “tutte le parti devono sedersi e parlare per concordare un cessate il fuoco”, aggiungendo che “l’Ucraina vuole la pace, ma Putin deve essere pressato per porre fine alla guerra”.

Interrogato sulla possibilità di rinunciare alla richiesta di adesione alla Nato, Zelensky ha risposto che “la cosa più importante per gli ucraini sotto attacco è avere garanzie di sicurezza”. Ha inoltre ribadito che “questa è una guerra tecnologica” e che il Paese ha bisogno di droni e missili: “Voglio lavorare con il presidente Trump per ottenere gli aiuti di cui l’Ucraina ha bisogno”. Trump ha infine affermato che i leader di Russia, Ucraina e Stati Uniti “devono riunirsi. È più facile mediare quando le due parti si piacciono, ma non è questo il caso, quindi darò loro un pò di spazio”.

