WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Orban è un grande leader. Stiamo valutando la possibilità” di concedere un‘esenzione all’Ungheria dalle sanzioni sul petrolio russo. “Non hanno altre possibilità”. Lo ha detto Donald Trump rispondendo a una domanda dei giornalisti all’arrivo del primo ministro ungherese Viktor Orbán alla Casa Bianca.

Durante l’incontro il tycoon ha elogiato la gestione di Orbán, affermando che l’Ungheria “non ha problemi di criminalità e governa molto bene. Penso che dovrebbero rispettare molto l’Ungheria e questo leader, perché ha avuto ragione sull’immigrazione. Guardate cosa è successo in Europa: persone che arrivano da tutto il mondo stanno inondando il Continente, causando molti problemi. La criminalità è aumentata e molte cose negative stanno succedendo. In Ungheria i tassi di criminalità sono molto bassi perché lui ha gestito la situazione correttamente. In Europa molti governi hanno commesso errori enormi, ma lui è stato corretto. Gli altri leader non sono d’accordo pubblicamente, ma probabilmente riconoscono internamente che aveva ragione”.

Trump e Orbán hanno discusso anche della guerra in Ucraina. “Stiamo parlando, ma ne riferiremo più avanti. Ho discusso anche con Putin, e Victor lo conosce molto bene. Penso che Victor riuscirà a far terminare questa guerra in un futuro non troppo lontano. L’unico governo pro-pace è quello degli Stati Uniti e la piccola Ungheria in Europa. Tutti gli altri governi preferiscono continuare il conflitto, pensando che l’Ucraina possa vincere sul fronte, il che è un errore di valutazione”, ha detto Trump.

Orbán ha commentato: “È una questione complicata. Stiamo valutando le richieste e collaborando con gli Stati Uniti per cercare soluzioni praticabili, in particolare per contribuire alla pace e alla stabilità in Europa”. Sul piano bilaterale, Orbán ha sottolineato il rilancio dei rapporti tra Budapest e Washington. “Siamo qui per aprire un nuovo capitolo nelle relazioni tra Stati Uniti e Ungheria. Durante l’amministrazione democratica tutto era bloccato o annullato. Nei primi dieci mesi della sua presidenza, lei ha restaurato il livello precedente delle relazioni, migliorandole e riparando ciò che era stato fatto male dalla precedente amministrazione”.

“Ora siamo in una buona posizione per aprire un nuovo capitolo. Abbiamo molte proposte sulla cooperazione economica, militare e politica. La questione principale per noi rimane la vicinanza con l’Ucraina, che consideriamo prioritaria. Vorremmo discutere con lei come possiamo contribuire a sostenere la pace nella regione”.

Sul tema delle sanzioni, Trump ha ribadito di valutare un’esenzione per l’Ungheria: “Stiamo valutando la questione”, riferendosi alla possibilità di non applicare sanzioni americane per l’acquisto di petrolio russo da parte di Budapest. Orbán ha definito il tema “vitale”, sottolineando che il suo Paese, essendo senza sbocchi sul mare, avrebbe difficoltà a importare energia da altre fonti.

