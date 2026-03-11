Trump “Abbiamo messo fuori combattimento tutti i sistemi di difesa dell’Iran”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il nostro esercito è il migliore. È il più potente al mondo e sta colpendo l’Iran duramente, dopo che il regime ha portato avanti 47 anni di abusi, uccisioni e mutilazioni di molte persone. Abbiamo messo fuori combattimento la loro marina e la loro aeronautica”. Con queste parole, Donald Trump ha parlato ai giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per Hebron, Kentucky, dove prenderà parte a una visita di stato. Nel suo intervento, il presidente degli Stati Uniti ha voluto sottolineare la forza militare americana, definendola “la migliore al mondo” e ribadendo il ruolo degli Stati Uniti come potenza globale in grado di intervenire con rapidità ed efficacia in scenari internazionali complessi. Trump ha descritto operazioni militari contro strutture nemiche, evidenziando la capacità dell’esercito di neutralizzare rapidamente flotte e sistemi di difesa avanzati, un tema ricorrente della sua amministrazione. Successivamente, Trump ha cambiato registro, parlando del rapporto con la Spagna: “Non so cosa stia facendo la Spagna. Non vogliono pagare la loro giusta quota ed è così da molti anni. Non vogliono pagare la loro giusta quota ed è così da molti anni. Lasciate che vi dia la buona notizia: il popolo spagnolo è fantastico. La leadership, come voi, non è così buona”.

Il presidente ha fatto una distinzione tra i cittadini e l’amministrazione attuale, lodando il popolo spagnolo per il suo spirito e la sua collaborazione, ma criticando apertamente la classe dirigente e la sua presunta riluttanza a rispettare gli impegni internazionali. Il riferimento alle “quote giuste” si riferisce agli obblighi finanziari e militari della Spagna in contesti internazionali, un tema spesso sollevato da Trump durante il suo mandato. Trump ha sottolineato la potenza delle forze armate statunitensi mentre non ha risparmiato critiche alla leadership estera.

– foto xp6/Italpress –

(ITALPRESS).