Trump a Detroit “Abbiamo reso l’America più ricca e sicura”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Continuate a protestare e difendete i vostri diritti, l’aiuto da parte nostra è in arrivo”. A dirlo è il presidente americano Donald Trump che, parlando dal palco del Detroit Economic Club, ha mandato un messaggio ai manifestanti iraniani, criticando le autorità del Paese. Trump ha invitato i cittadini iraniani a salvare i nomi di chi li sta uccidendo o abusando, sottolineando che ogni responsabilità sarà punita, e ha annunciato la sospensione di tutti gli incontri con i funzionari iraniani fino a quando non cesseranno le violenze. Il presidente ha quindi ricordato la sua vittoria elettorale: “In passato mi hanno sempre presentato dicendo che non avevo vinto il voto popolare, ma questa volta abbiamo vinto con ampio margine in quasi tutte le contee d’America, 2702 contro 525. Questo è un mandato storico per rendere l’America di nuovo grande, e stiamo lavorando per realizzarlo”. Trump ha inoltre attaccato l’amministrazione precedente, sostenendo che sotto Biden gli Stati Uniti avevano registrato “crescita bassissima e inflazione record”, mentre la sua gestione avrebbe rapidamente invertito la situazione, con la crescita più alta mai registrata e inflazione quasi annullata.

Il presidente ha poi elogiato il successo economico del suo governo, citando investimenti record e crescita dell’occupazione: “In meno di un anno ho assicurato impegni per oltre 18 trilioni di dollari da tutto il mondo, il massimo mai registrato per qualsiasi Paese. Siamo passati dai peggiori numeri mai registrati ai più forti e migliori nella storia recente. La nostra economia cresce più velocemente di qualsiasi altra grande economia sulla Terra”. Trump ha parlato anche di energia e Venezuela: “Stiamo riportando la produzione dal Venezuela e questo è ottimo per il nostro Paese. Le più grandi navi del mondo trasportano un milione di barili che verranno raffinati qui. Stiamo facendo scendere ulteriormente i prezzi del petrolio, e le stazioni di servizio nella zona di Detroit offrono carburante a meno di 2,30 dollari al gallone, contro i 4,50 di due anni fa”.

Rivolgendosi al pubblico del Detroit Economic Club, Trump ha citato i risultati della sua politica industriale e commerciale: “Le fabbriche che erano chiuse ora lavorano 24 ore su 24. Ford, la corona dell’industria automobilistica di Detroit, sta prosperando da più di 100 anni e ora produce senza sosta. E tutto questo è stato possibile anche grazie ai dazi storici che hanno rafforzato il Paese e reso l’America più ricca e sicura”. Il presidente ha inoltre sottolineato l’aumento delle iscrizioni nelle forze armate e il rafforzamento del settore pubblico: “Un anno e mezzo fa avevamo il peggior tasso di arruolamento nella storia. Ora abbiamo il più forte mai registrato. Lo stesso vale per polizia, vigili del fuoco e altri settori essenziali. Tutto questo grazie al merito e a una politica economica solida.”

Trump ha criticato le politiche fiscali del passato e l’uso delle tasse come strumento improduttivo, ricordando le sue misure di riduzione delle imposte e il ritorno dei dazi: “I dazi stanno facendo guadagnare soldi a Michigan e all’intero Paese. Ogni previsione dei critici è stata smentita. I consumatori americani non pagano i dazi: li pagano le nazioni straniere. Il popolo del Michigan ha scelto correttamente”. Sul piano energetico, Trump ha ribadito la sua politica sui prezzi della benzina e sul settore automobilistico: “Le stazioni di servizio hanno prezzi bassissimi, quasi la metà rispetto a due anni fa, e il nostro sostegno ai lavoratori dell’auto è senza precedenti. Abbiamo imposto un dazio del 25% su tutte le automobili straniere, proteggendo l’industria e i lavoratori americani”. Trump ha poi parlato della politica estera e della stabilità in Medio Oriente: “Abbiamo posto fine a otto guerre e senza i nostri accordi commerciali e i dazi non sarebbe stato possibile. Abbiamo portato centinaia di miliardi di dollari negli Stati Uniti e stabilizzato la regione. Senza il nostro intervento, la situazione sarebbe stata completamente diversa.” Infine, Trump ha affrontato l’andamento della Borsa e dei mercati finanziari: “Ogni trimestre vediamo numeri incredibili: il mercato sale, i conti pensionistici degli americani crescono e l’economia continua a espandersi. Abbiamo creato le condizioni per una crescita illimitata se si tornasse alla logica economica. Gli Stati Uniti sono rispettati come mai prima d’ora e la produttività e gli investimenti stanno esplodendo.”

