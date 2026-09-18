Truffe agli anziani, la Polizia Stradale di Bologna sequestra 77mila euro e monili

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Polizia Stradale di Bologna ha denunciato a piede libero quattro cittadini italiani residenti in Campania per il reato di ricettazione in concorso, al termine di due distinti controlli lungo la rete autostradale A1. Nel corso delle operazioni, gli agenti della Sottosezione Polstrada hanno sequestrato 77.000 euro in contanti e numerosi gioielli, provento di truffe perpetrate ai danni di anziani. Il primo intervento è scattato nell’area di servizio Cantagallo Ovest (A1), dove una pattuglia ha fermato un SUV per il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte degli occupanti, due uomini di 62 e 29 anni della provincia di Napoli. Visto l’atteggiamento nervoso dei due, i poliziotti hanno approfondito le verifiche rinvenendo in una borsa e nell’abitacolo 77.000 euro in contanti, due anelli e una collana. La refurtiva era stata sottratta con la truffa del “falso carabiniere” a un’anziana della provincia di Treviso, alla quale i beni sono in fase di restituzione.

Il secondo controllo ha riguardato un’autovettura fermata al casello di Badia (A1), i cui passeggeri un 58enne e un 37enne del Salernitano ù viaggiavano anch’essi senza cinture. Emersi precedenti di polizia, gli agenti hanno condotto il veicolo in ufficio, trovando nel vano della ruota di scorta diversi sacchetti di cellophane contenenti 75 monili e orologi. Dagli accertamenti è emerso che i due avevano gravitato nel Modenese (tra i comuni di Modena, Formigine, Maranello e Sassuolo). Sono in corso le indagini per risalire alle vittime dei raggiri attraverso la catalogazione degli oggetti sequestrati.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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