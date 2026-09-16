So.Farma.Morra rafforza la logistica in Emilia-Romagna: al via l’ampliamento della filiale Corofar Distribuzione di Forlì

ROMA (ITALPRESS) – So.Farma.Morra Group prosegue il piano di investimenti per il potenziamento e la modernizzazione della propria rete logistica e, dopo l’apertura del nuovo magazzino di Carini, in Sicilia, consolida la presenza in Emilia-Romagna con l’ampliamento della filiale di Forlì di Corofar Distribuzione, società partecipata dal Gruppo e da Corofar Cooperativa.

L’intervento, avviato alla fine di maggio, si legge in una nota, “trasformerà il sito in un hub più capiente, moderno e automatizzato, destinato a sostenere la crescita dei volumi gestiti e a migliorare efficienza, produttività e qualità del servizio”. Attualmente la filiale opera in un magazzino di circa 8.000 metri quadrati, mentre il progetto prevede un ampliamento di quasi il 50%, realizzato perpendicolarmente al capannone esistente.

Gran parte dell’investimento è destinata a nuovi spazi, impianti, sistemi di movimentazione e convogliamento delle merci e nuove soluzioni di automazione, con l’obiettivo di “aumentare la capacità di stoccaggio e i volumi movimentabili e sostenere la crescita futura”. Il progetto consentirà inoltre di “incrementare ulteriormente la quota di allestimento automatico degli ordini, già particolarmente sviluppata nella filiale, riducendo la gestione manuale a circa il 15%, con l’obiettivo di ottimizzare attività e tempi operativi e ridurre le possibilità di errore”.

La nuova struttura comporterà anche la completa riorganizzazione dell’area di ricevimento merci e il potenziamento del sistema automatico di convogliamento di colli e contenitori già presente nel magazzino.

“Vedere realizzato il progetto ideato nel lontano 2005 per la gestione ottimizzata delle aree di arrivo e uscita merci e dell’intero processo di allestimento rappresenta una grande soddisfazione”, sottolinea Pier Luigi Zuccari, presidente di Corofar Coop, evidenziando il valore della collaborazione tra la Cooperativa Corofar e So.Farma.Morra Group.

Per Ettore Morra, Co-CEO di So.Farma.Morra Group, “l’estensione di Forlì conferma il ruolo strategico del sito romagnolo all’interno del network distributivo nazionale” e rappresenta “un ulteriore tassello” del percorso di crescita e modernizzazione del Gruppo. “In un mercato nel quale garantire continuità, qualità e sostenibilità del servizio è sempre più complesso, riteniamo fondamentale continuare a investire”, aggiunge Morra, sottolineando che ampliamenti, tecnologia, automazione ed efficienza rappresentano una precisa scelta industriale per rendere la distribuzione farmaceutica “più efficiente, sicura e affidabile”.

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