Truffa legata ai bonus edilizi in Puglia, sequestrati 88 milioni a 8 persone e 2 società

TRANI (ITALPRESS) – Sequestri preventivi per complessivi 88 milioni di euro sono stati disposti dal gip del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura, nei confronti di otto persone e due società nell’ambito di un’indagine su una presunta truffa aggravata ai danni dello Stato legata a crediti d’imposta fittizi per bonus edilizi.

I provvedimenti, eseguiti dalla Guardia di Finanza, hanno riguardato beni mobili e immobili e crediti ancora presenti nei cassetti fiscali per 13 milioni di euro. Secondo quanto emerso dalle indagini, alcuni professionisti avrebbero replicato più volte crediti fiscali riferiti a immobili già interessati da precedenti interventi e per i quali erano stati già riconosciuti bonus, procedendo poi alla loro cessione senza ulteriori lavori.

Le operazioni sarebbero state effettuate all’insaputa dei proprietari degli immobili. I crediti sarebbero stati quindi utilizzati dalle società coinvolte o ceduti a terzi. Al termine delle indagini, la Guardia di Finanza ha inoltre segnalato cinque soggetti alla Procura regionale della Corte dei Conti, chiedendo un sequestro conservativo per oltre 21 milioni di euro a titolo di risarcimento del danno erariale.

– Foto ufficio stampa GDF –

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