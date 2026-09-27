Bulega campione del mondo, Barbier: “Giornata di festa per i colori italiani e per Pirelli”

ROMA (ITALPRESS) – “Desidero innanzitutto congratularmi con Nicolò Bulega, Ducati e il team Aruba.it Racing per la conquista di un titolo di straordinario valore, che riporta un pilota italiano su una moto italiana al vertice del Campionato del Mondo FIM Superbike a distanza di 14 anni dal successo di Biaggi con Aprilia. Quella di Bulega è stata una stagione eccezionale, caratterizzata da risultati e record che testimoniano il talento, la determinazione e la continuità di rendimento mostrati nel corso dell’intero campionato”. Così Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli.

“Anche a Cremona ha saputo interpretare il weekend con grande intelligenza e maturità, amministrando il vantaggio in classifica con la lucidità dei grandi campioni. Allo stesso tempo, la tripletta conquistata da Iker Lecuona conferma l’eccellente livello di competitività raggiunto e la forza espressa da Ducati per tutta la stagione”, ha aggiunto Barbier.

“Ancora una volta, i nostri pneumatici di gamma, gli stessi disponibili sul mercato per tutti gli appassionati e motociclisti, hanno dato prova delle loro prestazioni contribuendo al raggiungimento di nuovi record sul giro, sia assoluti sia in gara, a conferma del forte legame tra attività sportiva e sviluppo dei prodotti destinati agli utenti finali”, ha detto ancora il direttore Racing Moto Pirelli.

“Vorrei infine rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti Pirelli che oggi hanno partecipato al flashmob organizzato sulle tribune del Cremona Circuit. Con il logo Pirelli e la scritta ‘Thanks WorldSBK’ hanno voluto rendere omaggio a una collaborazione unica, durata 23 anni, che ha lasciato un segno profondo nella storia del Campionato del Mondo FIM Superbike e che rappresenta una pagina di cui siamo particolarmente orgogliosi”, ha concluso Barbier.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

(ITALPRESS).