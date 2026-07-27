ROMA (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata la nuova Casa di Comunità di Civitavecchia e del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo. Si tratta di due interventi strategici per il potenziamento dell’offerta sanitaria sul territorio e per il miglioramento dell’assistenza ai cittadini. All’evento hanno preso parte il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, la direttrice generale della Asl Roma 4, Rosaria Marino, oltre a rappresentanti delle istituzioni locali e agli operatori sanitari.

La nuova Casa di Comunità rappresenta un presidio fondamentale per il rafforzamento dell’assistenza territoriale. Il suo obiettivo è favorire la presa in carico integrata dei pazienti, garantire maggiore prossimità delle cure e migliorare il raccordo tra i servizi sanitari e sociosanitari.

Contestualmente, il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo mette a disposizione spazi completamente rinnovati, percorsi assistenziali più funzionali e una maggiore capacità di risposta alle esigenze di emergenza-urgenza del comprensorio. Con l’entrata in funzione del nuovo Pronto Soccorso è stata inoltre riaperta la porta d’ingresso principale dell’ospedale, completamente riqualificata. L’intervento restituisce alla struttura un accesso centrale moderno, più funzionale e pienamente fruibile, migliorando l’accoglienza e l’accessibilità per cittadini e utenti.

“La casa della comunità è un passaggio importante, sia per l’integrazione dei servizi sociosanitari, sia per la presa in carico dei pazienti più fragili – ha detto Rocca – Ovviamente più a tutti i servizi ambulatoriali che sono confluiti all’interno di questa struttura, e il pronto soccorso è un rafforzamento importante. Ci sono stati dei problemi nella fase di esecuzione, finalmente si è risolto; oggi inauguriamo. Sono oltre 2.700.000 euro di investimenti, quindi è una riqualificazione importante per dare una risposta altrettanto significativa a un territorio che ha sofferto molto la latitanza della sanità per lungo tempo. Noi stiamo rafforzando anche attraverso altri interventi, la radioterapia; insomma, stiamo cercando di fare una piccola rivoluzione anche sul litorale nord”.

– Foto Regione Lazio –

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