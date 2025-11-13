Truffa con associazioni no profit, tre arresti a Cagliari

CAGLIARI (ITALPRESS) – Sono 3 le persone arrestate nell’ambito di un’operazione condotta questa mattina dai Finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari. I militari hanno dato esecuzione, nelle province di Cagliari, Roma e Firenze, a un’ordinanza emessa dal G.I.P. Del Tribunale di Cagliari, su richiesta della locale Procura, che ha anche portato a un decreto di sequestro preventivo per circa 3 milioni di euro. Gli indagati, 5 in totale, sono accusati a vario titolo dei reati di associazione per delinquere, peculato, sostituzione di persona, falsità materiale e autoriciclaggio.

Le indagini, condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Cagliari, hanno accertato l’esistenza di un’associazione per delinquere costituita dai 3 destinatari della misura cautelare personale che, con il concorso di ulteriori 2 persone, dal 2020 al 2024, avrebbero sistematicamente sottratto circa 2 milioni di euro, destinati alla valorizzazione ed alla conservazione del patrimonio costiero della Sardegna. Il promotore dell’associazione, Direttore pro tempore dell’Agenzia Conservatorie delle Coste della Sardegna, avvalendosi di parenti e persone vicine, attraverso 13 fittizie associazioni no profit rappresentate da diversi prestanome ignari, nonché una società di capitali (riconducibile al medesimo Direttore), avrebbe drenato soldi pubblici per viaggi e trasferte private, la locazione di una villa sull’isola di Capri, l’acquisto di beni mobili, abbigliamento ed altri oggetti personali, nonché di 4 immobili tra i quali due ville con giardino in provincia di Cagliari. Le attività investigative hanno consentito di ricostruire le articolate dissimulazioni messe in atto per giustificare la fuoriuscita di denaro pubblico avvenuta sotto forma di contributi alle citate associazioni per la realizzazione di progetti e conferenze, di fatto mai realizzati, per la promozione della cultura, della storia e del territorio della Sardegna. Rilevate infine condotte di autoriciclaggio per 500mila euro.

