Trovato in possesso di droga e con un machete, arrestato un pusher nel Milanese

MILANO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente un cittadino peruviano di 22 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per reati contro il patrimonio e l’immigrazione clandestina.

In via Ovidio, a Cologno Monzese, gli agenti del Commissariato Lambrate, nel corso di controlli antidroga, hanno notato il giovane che, con fare sospetto e con un gesto fulmineo, ha occultato all’interno della sua borsa a tracolla un involucro. Insospettiti, i poliziotti hanno fermato lo straniero per un controllo , trovandolo in possesso di 33 grammi di marijuana e un mazzo di chiavi di cui non ha saputo giustificare il possesso. Il giovane ha riferito ai poliziotti che viveva in strada, all’interno di un’auto parcheggiata lì vicino, all’interno della quale sono stati sequestrati un bilancino di precisione oltre ad un machete di 51 centimetri, per il quale è stato denunciato.

Gli agenti, nel corso degli accertamenti, sono poi risaliti ad un appartamento in via Ovidio, a Cologno Monzese, quale luogo di domicilio del 22enne, come da lui stesso successivamente confermato. All’interno della sua camera sono stati rivenuti 181 grammi di marijuana, 70 grammi di hashish, circa 4 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 220 euro in contanti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).