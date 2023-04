Trovato in casa con 3 kg di hashish, arrestato 59enne a Pescara

Blitz dei finanzieri in un’abitazione di Pescara. Trovati 98 ovuli e 24 panetti di hashish, per un totale di quasi 3 kg di sostanza stupefacente nascosta in terrazzo. In casa padre e figlio, entrambi pusher con precedenti. Arrestato il padre dichiaratosi colpevole. pc/gsl/red