Trovato con tre chili di eroina a casa, arrestato un uomo a Padova

PADOVA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato 3 chili di eroina e 300 grammi di cocaina, e arrestato un uomo accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio, i finanzieri hanno controllato un uomo domiciliato nel quartiere Arcella di Padova.

Dai controlli era emerso che dal suo appartamento c’è un via vai anomalo di persone: all’atto dell’identificazione il soggetto ha manifestato uno stato di agitazione che ha indotto i militari ad approfondirne la posizione, procedendo alla perquisizione dell’abitazione, poco distante dal posto di controllo.

Le fiamme gialle, si legge in una nota, hanno così “scoperto un’elevata quantità di eroina e cocaina, confezionati in 273 ovuli, trovati in sacchetti di plastica trasparente con l’apposizione sugli stessi di codici alfanumerici, verosimilmente identificativi dei destinatari della sostanza”.

Contestualmente sono stati sequestrati 10 mila euro in contanti nonché bilancini di precisione e altri strumenti e prodotti destinati al confezionamento dello stupefacente. L’uomo, di nazionalità nigeriana, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Padova.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).