REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Platì e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” hanno arrestato un 56 enne trovato in possesso di tre chili e mezzo di marijuana e dedito alla coltivazione di canapa indiana avendo realizzato una piantagione “indoor” nell’ambito della sua abitazione.

In particolare, i militari dell’Arma, avendo intravisto alcune cime di piante, di sospetta natura, sporgere dal terrazzo di un’abitazione, hanno tempestivamente effettuato una perquisizione domiciliare, all’esito della quale sono state rinvenute 42 piante di canapa indiana, di altezza varabile tra i 60 cm e i 180 cm, pronte per la raccolta. La piantagione era esposta al sole e veniva coltivata con un sistema di irrigazione tradizionale.

Successivamente, i Carabinieri hanno esteso la perquisizione a tutta l’abitazione di proprietà dell’uomo, all’interno della quale sono stati rinvenuti ulteriori 3,5 kg di canapa già essiccata, pronti alla vendita.

L’uomo è stato arrestato e al termine del giudizio di convalida è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

