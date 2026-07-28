Ministero del Lavoro e Regioni per progettare le nuove politiche attive

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto nella sala Giugni del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un incontro tra i referenti del ministero impegnati nello sviluppo e nella governance delle politiche attive del lavoro, il coordinamento delle Regioni e gli assessori al lavoro delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Alla presenza del ministro Marina Calderone è stato condiviso lo stato di avanzamento degli obiettivi Pnrr, ampliando il confronto alla sostenibilità del modello pubblico-privato sviluppato negli ultimi tre anni grazie alle risorse del Piano e al nuovo sistema di programmazione per l’utilizzo delle risorse europee 2028-2034.

L’analisi ha riguardato anche i risultati complessivi degli strumenti finanziati dal Pnrr – Iefp, Its, Fondo nuove competenze – che, insieme alla infrastruttura digitale rappresentata dal Siisl, realizzata dal ministero in collaborazione con le Regioni, hanno contribuito a consolidare un sistema più integrato e orientato all’occupabilità. Le performance occupazionali del Programma Gol e dei percorsi Iefp confermano la necessità di garantire continuità finanziaria alle misure che hanno dimostrato maggiore efficacia.

Particolare attenzione è stata dedicata ai risultati dei progetti digitali, in particolare Edo – Educazione digitale per l’occupazione, che con investimenti contenuti sta producendo evidenze significative sull’evoluzione della formazione professionale e dell’istruzione verso modelli più flessibili e accessibili. Come diretta conseguenza degli investimenti nei percorsi Iefp, è stata inoltre rilevata una forte propensione delle imprese alla formazione continua, confermata dal ricorso crescente al Fondo nuove competenze e dalla domanda espressa dal sistema produttivo.

Questo nuovo ciclo segna un cambio di passo nel sistema della formazione in Italia. È stata infine condivisa la necessità di un’impostazione unitaria e di una governance coordinata tra ministero e Regioni per la nuova programmazione 2028-2034, con l’obiettivo di consolidare quanto realizzato con il PNRR e definire un quadro stabile per le politiche attive, la formazione e l’innovazione dei servizi. “Abbiamo preso atto di una efficace collaborazione efficace tra il ministero, le Regioni e tutti gli enti coinvolti – ha affermato il ministro Calderone -. Ora progettiamo insieme come costruire percorsi efficaci di accompagnamento al lavoro, centrati sulle competenze e sulla formazione professionale legata alle nuove tecnologie e ai nuovi profili richiesti dalle imprese”.

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