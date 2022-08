ROMA (ITALPRESS) – “Tropicana” dei Boomdabash feat. Annalisa guadagna due posizioni e si porta al comando della Classifica EarOne Airplay Radio. Il brano precede “La dolce vita” di Fedez, Tananai, Mara Sattei (+2) e “Don’t You Worry” dei Black Eyed Peas feat. Shakira & David Guetta (-1). Completano la top 10 “Break My Soul” di Beyoncé (quarto posto, +2), “Giovani Wannabe” dei Pinguini Tattici Nucleari (stabili al quinto posto), “Tribale” di Elodie (sesto posto, -5), “Late Night Talking” di Harry Styles (stabile al settimo posto), “Superstar” di Darin (ottavo posto, +2), “Sensibile all’estate” di Jovanotti, Sixpm (nono posto, -1), “Sharks” degli Imagine Dragons (decimo posto, -1).

Le due più alte nuove entrate sono: “La notte di San Lorenzo” di Luchè (posizione 86) e “All She Wanna Do” di John Legend feat. Saweetie (posizione 95).

La Classifica EarOne Airplay Italiana è guidata da “Tropicana” dei Boomdabash feat. Annalisa (+1). Secondo e terzo posto per “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei (+1) e “Giovani Wannabe” dei Pinguini Tattici Nucleari (+1).

“Superstar” di Darin si conferma anche questa settimana al comando della Classifica EarOne Airplay Dance. Guadagna due posizioni e si porta al secondo posto “Ferrari” di James Hype, Miggy Dela Rosa. Terzo posto per “People” di Kungs with The Knocks (-1).

Al comando della Classifica EarOne Airplay Tv c’è “Tropicana” dei Boomdabash feat. Annalisa (+7) che precede “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei e “Tribale” di Elodie (-2).

La Classifica EarOne Airplay Radio Indipendenti è guidata da “Superstar” di Darin che precede “Vieni nel mio cuore” di Ultimo e “Take Another Minute” di Vlossom.

Nelle prime tre posizioni della Classifica EarOne Airplay TV Indipendenti troviamo “Superstar” di Darin (+1). Secondo posto per “Vieni nel mio cuore” di Ultimo (-1) che precede “Essere liberi” di Coez (+2).

