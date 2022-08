MILANO (ITALPRESS) – Il successo di “Tropicana” il nuovo singolo di Boomdabash feat Annalisa è inarrestabile e viene certificata disco di platino dalla FIMi. Il brano conquista anche la vetta dell’airplay radiofonico, risultando il brano più trasmesso e suonato dalle emittenti radiofoniche nazionali. Uscito su etichetta B1/Soulmatical – Capitol Records Italy (Universal Music Italy) Il brano è in top 3 dei singoli più venduti della classifica ufficiale FIMI/GFK e il videoclip del brano https://www.youtube.com/watch?v=qo9UmHJH0Mo rimane in tendenza YouTube superando le 12 milioni di views sulla rete. “Tropicana” segna il ritorno in musica in grande stile dei Boomdabash, band record d’ascolti delle estati italiane che nei soli ultimi cinque anni ha collezionato oltre 25 dischi di platino con successi clamorosi di hit come “Non ti dico no”, “Per un milione”, “Mambo salentino”, “karaoke”, “Don’t worry”, “Mohicani”; il solo repertorio dei loro brani più celebri supera 1,6 miliardi di stream totali e su YouTube sono oltre 800 milioni le views dei loro videoclip ufficiali. La Band è tornata per l’estate in musica 2022 incontrando Annalisa, per un duetto avvincente e dal ritmo estremamente contagioso.

