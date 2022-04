Troncone (AdR) “La decarbonizzazione del settore aereo è una priorità”

"La decarbonizzazione del settore aereo è una priorità assoluta, ma è anche un percorso molto complesso in cui le soluzioni tecnologiche non sono totalmente certe: c'è quindi bisogno di un momento di riflessione scientifica": a dirlo Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, a margine della presentazione del "Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo" alla Camera. ror/fsc/gtr