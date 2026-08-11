Trofeo Pirelli Accademia del Sole, dal Tirreno bene Garufi e Di Benedetto

ROMA (ITALPRESS) – Ci vorranno le gare dopo la pausa ferragostana per dare un volto alla Regione Isole del Trofeo Pirelli Accademia CRZ, visto che nemmeno il Rally del Tirreno ha delineato dei chiari favoriti, anche se è stato particolarmente proficuo per Carmelo Garufi (Rally5) e Salvatore Di Benedetto (Rally2).

Salvatore di Benedetto non ha mancato di sfruttare l’opportunità di staccare il diretto rivale siciliano, Marco Pollara, nella corsa al titolo Pirelli per le vetture di vertice, le Rally2. Ora si attende la risposta dei piloti sardi, a iniziare da Antonio Dettori, che nel finale di stagione potranno contare ancora su un rally a coeff. 1,5 per insidiarne il successo.

Fra le Rally4 situazione ancora molto fluida, con Rosario Cannino che si è avvicinato a Salvatore Pio Scannella in una classifica che però non ha ancora visto emergere un deciso pretendente al titolo di categoria. La lotta più intensa ed incerta è quella fra le Rally 5 dove Carmelo Garufi, vincendo la categoria al Rally del Tirreno è balzato al comando scavalcando Domenico Morreale e Mario Miraglia nell’occasione entrambi costretti al ritiro.

Fra le 2 ruote motrici “Classic” la novità è la risalita di Stefano Velardi (Peugeot 106 RS 1.4P) che si è accodato alle Peugeot 208 R2 del leader Michele Cortese e del suo più diretto inseguitore Carlo Nicoletti ed è pronto a giocarsi con loro il titolo nel finale di stagione. Infine fra le altre 4RM, per ora rimane intatto il primato di Carlo Stassi (Toyota Yaris R1T 4×4) anche se per i rivali ci sono ancora le occasioni per metterlo in discussione.

Top5 classifiche Trofeo Pirelli Accademia Regione Isole dopo gara 7 di 10 Rally2:

1. Salvatore Di Benedetto 30,5 punti, 2. Marco Pollara 20, 3. Antonio Dettori 13, 4. Carmelo Galipò 10,5, 5. Loris Mattia Ronzano 6.

2RM Rally4: 1. Salvatore Pio Scannella 10 punti, 2. Rosario Cannino 9, 3. Giuseppe Sanfilippo 7, 4. Santino Ruzzittu e Osman Caristi 5.

2RM Rally5: 1. Carmelo Garufi 40 punti, 2. Domenico Morreale 28, 3. Mario Miraglia 25, 4. Manuel Damiani 15, 5. Ugo Valdarchi 11.

2RM Classic: 1. Michele Cortese 31 punti, 2. Carlo Nicoletti 30, 3. Stefano Velardi 29, 4. Lorenzo Ruiu 20, 5. Marco Cannino 17.

4RM Base: 1. Carlo Stassi 20,5 punti, 2. Calogero Manta e Agostino Craparo 10.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

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