Falcone riunisce le BCC di Sicilia a Bruxelles: “Risorsa per i territori, l’Ue lo riconosca”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Le banche di credito cooperativo come presidio fondamentale per migliaia di famiglie e imprese, soprattutto in una regione come la Sicilia. Una risorsa di cui l’Europa è chiamata a riconoscere specificità e ruolo socio-economico. Questo il tema al centro dell’incontro al Parlamento europeo tra l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE e componente della Commissione ECON, e una delegazione di oltre quaranta esponenti delle dodici banche della Federazione Siciliana BCC – Credito Cooperativo, guidata dal direttore generale di Federcasse Sergio Gatti e dal presidente regionale Concetto Costa. “Abbiamo voluto riunire al Parlamento europeo i vertici della Federazione Siciliana delle BCC – ha dichiarato Falcone – per rafforzare e investire ancora sul legame diretto tra la nostra Isola e Bruxelles, lì dove si definiscono regole che incidono concretamente sulla vitalità e sul futuro del sistema bancario locale. In tanti piccoli Comuni e nelle aree interne le BCC sono molto più di una banca: sono un punto di riferimento, spesso una delle poche luci accese in paesi che si spopolano. Difenderle significa quindi tutelare le comunità, le famiglie e il credito alle imprese”.

“In Commissione ECON portiamo avanti la battaglia per la semplificazione e la proporzionalità delle norme: le regole per le piccole banche del territorio devono essere commisurate alla loro dimensione e alla loro operatività, senza applicare gli stessi oneri previsti per i grandi gruppi bancari”, ha sottolineato l’eurodeputato azzurro, ringraziando Federcasse per il supporto all’iniziativa. All’incontro hanno preso parte anche parlamentari italiani e siciliani appartenenti a diverse forze politiche, in un confronto trasversale sulle esigenze del credito cooperativo.

– foto ufficio stampa Marco Falcone –

(ITALPRESS).