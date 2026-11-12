GENOVA (ITALPRESS) – Ogni giorno i polmoni lavorano silenziosamente e automaticamente, ma quanto spazio viene davvero riservato alla loro salute? Parte da questo interrogativo l’installazione simbolica promossa da MSD Italia, azienda biofarmaceutica multinazionale e leader mondiale nelle life sciences, in occasione del World Pneumonia Day, la Giornata mondiale dedicata alla conoscenza e alla consapevolezza della polmonite. L’iniziativa, sviluppata insieme all’agenzia creativa BBDO Italy, punta a riportare la salute dei polmoni al centro del dibattito pubblico e a sensibilizzare sulla prevenzione delle infezioni respiratorie potenzialmente pericolose, come quella da pneumococco, prevenibile con la vaccinazione.

Per dare visibilità a un tema ancora poco discusso, il progetto trasforma in un simbolo potente uno degli elementi più tipici delle città italiane: i vicoli stretti. In Liguria, la regione con l’età media più alta d’Italia, e nelle Marche, tra le dieci Regioni più longeve, è infatti comparsa un’installazione formata da due polmoni gonfi d’aria, collocati in uno spazio particolarmente angusto e all’apparenza schiacciati dalle pareti circostanti: a Genova in vico Morchi e a Macerata in traversa Armaroli.

Un’immagine inaspettata, immediata e fortemente evocativa: proprio la ristrettezza dello spazio rende evidente il messaggio della campagna e comunica l’importanza di dare più spazio a questo organo fondamentale per una vita in buona salute.

“Il nostro impegno per la salute dei polmoni, nel prevenire le polmoniti da pneumococco ha radici profonde: dal 1970 MSD è pioniera nella ricerca scientifica contro questo batterio pericoloso, guidando l’evoluzione di vaccini in grado di proteggere intere generazioni – ha commentato Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di MSD Italia -. Oggi celebriamo questa straordinaria legacy con soluzioni preventive sempre più innovative e personalizzate, pensate per proteggere la salute respiratoria in ogni fase della vita, dai neonati agli anziani. Ma l’innovazione non basta, è importante che le persone possano essere informate, con questa attivazione fuori dagli schemi vogliamo fare rumore e rompere il silenzio su un tema cruciale, stimolando un dialogo con il medico riguardo la prevenzione delle polmoniti e la vaccinazione anti-pneumococcica”.

L’iniziativa rientra all’interno della campagna “Non puoi più aspettare” che ha l’obiettivo di puntare i riflettori sulla prevenzione delle malattie da pneumococco, tra cui la polmonite, tramite la vaccinazione. Con questa attività innovativa, approvata dal ministero della Salute, MSD alza l’attenzione su un tema di salute pubblica poco presente nella conversazione quotidiana, attraverso un’esperienza urbana capace di sorprendere e incuriosire.

Un luogo ordinario diventa un’occasione straordinaria per informare, sensibilizzare e ricordare ai passanti di dare spazio alla prevenzione e alla vaccinazione anti-pneumococcica.

“La polmonite è una patologia complessa e potenzialmente grave, che può compromettere seriamente la funzionalità respiratoria e la qualità della vita” ha spiegato il professor Giancarlo Icardi, già ordinario di Igiene all’Università di Genova. “I soggetti più vulnerabili sono i neonati, gli adulti affetti da patologie croniche o fattori di rischio, e gli over 65. Per tutte queste categorie, la vaccinazione anti-pneumococcica rappresenta lo strumento di prevenzione più efficace e sicuro, ed è importante ricordare che il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale ne garantisce la gratuità, rendendo la protezione un diritto accessibile a tutti per salvaguardare la propria salute respiratoria”.

Secondo il Rapporto ISTISAN 26, nel nostro Paese, nell’anno 2023, le morti da polmonite sono state 15.450 e di queste la quasi totalità, il 96% (14.894), sono attribuibili a soggetti, uomini e donne, over 65.

Inoltre, tra il 2010 e il 2019, la polmonite ha causato quasi 2,5 milioni di ricoveri in Italia, confermandosi come una delle principali minacce per la salute pubblica. I dati epidemiologici disegnano un quadro chiaro: ad essere colpiti sono soprattutto gli adulti, che rappresentano quasi il 90% dei casi (oltre 2,2 milioni di ospedalizzazioni), con una leggera prevalenza tra gli uomini rispetto alle donne.

L’impatto della malattia cresce in modo esponenziale con l’età: la fascia più vulnerabile è quella dei super-anziani tra i 75 e gli 86 anni, che da sola rappresenta il 30% di tutti i ricoveri, mentre i giovani adulti (18-45 anni) registrano la quota più bassa (solo il 6%).

Infine, a partire dal 2014 si è registrato un progressivo aumento delle ospedalizzazioni con polmonite come diagnosi principale. Infine, importante sottolineare che lo pneumococco si conferma il nemico numero uno, responsabile da solo di circa il 20% dei casi, seguito da altre infezioni batteriche (17%), dal Mycoplasma (13%) e dallo Pseudomonas (12%).

-foto xa8/Italpress –

(ITALPRESS).

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