ROMA (ITALPRESS) – Il Trofeo Pirelli Accademia CRZ 2025 aumenta notevolmente il montepremi e concentra le Zone ACI Sport limitrofe per dar vita a 6 Regioni in cui sarà più agevole scegliere il proprio calendario e più facile andare a premio, visto che nelle categorie principali (Rally2, Rally4 e Rally5) verranno premiati i primi tre classificati. Tutti i premi saranno cumulabili e senza un numero minimo di iscritti per essere assegnati. Confermato il sodalizio con Sparco, che fornirà su richiesta le tute specifiche Pirelli Sparco in varie versioni. Invariate le cinque categorie delle vetture rispetto allo scorso anno, e cioè: Classifica 4RM RC2 (solo R5/Rally2); Classifica 2RM RC4 (classifica riunita delle classifiche delle singole classi con vetture 2RM RC4 con omologazione FIA in corso di validità: Rally4, Rally4/R2, R3); Classifica 2RM RC5 (classifica riunita delle classifiche delle classi delle vetture 2RM RC5 con omologazione FIA in corso di validità: tutte le Rally5 dal 01/01/2019); Classifica 2RM CLASSIC (classifica riunita delle classifiche delle classi delle altre vetture 2RM, es. S1600, Fuori Omologazione, Racing Start, RGT.); Classifica 4RM BASE (classifica riunita di tutte le classi con 4×4, tranne R5/Rally2). Queste le 6 Regioni designate: Nord Ovest (Zona 1 + Zona 2 ACI Sport), Lombardia (Zona 3), Nord Est (Zona 4 + Zona 5), Centro (Zona 6 + Zona 7), Sud (Zona 8), Isole (Zona 9 + Zona 10). In ogni Regione verrà assegnato un premio specifico ai primi 3 delle categorie RC2, RC4 e RC5 (ai vincitori rispettivamente 7.000, 4.000 e 3.500 euro), e inoltre premi ai vincitori di 2RM Classic e 4RM e al primo classificato fra le vetture R2B. Queste ultime concorreranno anche ai premi cumulabili per le RC4. In ogni Regione, per ciascun pilota verranno considerati i migliori 4 risultati utili fra quelli conseguiti fra tutte le gare previste per quella Regione, senza limite di numero massimo di partecipazioni e con il limite minimo di aver preso il via in 4 rally della Regione per aver diritto ai premi. Per la finale in gara unica della Coppa Italia (Rally del Tirreno) è previsto un premio in denaro per ciascuno dei vincitori delle categorie 4RM, 2RM, Rally5, R2B e al primo classificato fra Rally3 e R1T 4×4. A fine stagione premiazione-evento per i vincitori dei Trofei Pirelli Sparco: nel 2024 è stata al Monza Rally Show con anche i piloti del WRC a premiare i trofeisti.

