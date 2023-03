PADOVA (ITALPRESS) – Sono 15 gli atleti azzurri che hanno conquistato l’accesso al tabellone principale del “Trofeo Luxardo”, storica prova di Coppa del Mondo di sciabola maschile iniziata oggi a Padova, e che vivrà domani la sua giornata clou.

Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo erano ammessi per diritto di ranking e già dopo la fase a gironi sono stati raggiunti da Luca Fioretto e Giacomo Mignuzzi, artefici di un ottimo avvio di gara. La pattuglia azzurra del CT Nicola Zanotti si è poi rinfoltita di altri 10 qualificati. Grazie alle vittorie nei tabelloni preliminari, infatti, hanno staccato il pass per la giornata di domani anche Pietro Torre, Matteo Neri, Francesco Bonsanto, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Leonardo Dreossi, Dario Cavaliere, Giorgio Marciano, il neo campione europeo Under 20 Marco Mastrullo e il suo compagno di nazionale giovanile (reduce dall’Europeo di Tallinn) Marco Stigliano. Out nell’assalto decisivo per la qualificazione Alberto Arpino, mentre si sono fermati al turno precedente Lupo Veccia Scavalli, Stefano Scepi, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea ed Edoardo Cantini. Fuori dopo la fase a gironi Gabriele Foschini.

Con ben 15 italiani tra i migliori 64, si arriverà così domani, dalle ore 11.30, alla giornata clou del 64° Trofeo Luxardo con il tabellone principale della gara individuale di sciabola maschile. Tutti i match saranno visibili in live streaming da Padova sulla pagina Youtube Federscherma TV, dove gli appassionati potranno scegliere quale pedana seguire mentre in una finestra ad hoc “commento in italiano” saranno raccontati i percorsi degli sciabolatori azzurri. Dalle ore 16.20, poi, fasi finali in diretta sul canale Youtube di Sky Sport. Sabato il Luxardo 2023 si concluderà con la prova a squadre. Le non perfette condizioni di Gigi Samele, d’intesa con lo staff medico, hanno portato il CT Nicola Zanotti a tenere a riposo il capitano a scopo precauzionale: nel quartetto azzurro, con Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre, dunque, ci sarà Matteo Neri.

