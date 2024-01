UDINE (ITALPRESS) – L’edizione numero 18 del Trofeo Alpe Adria, la tappa di Coppa del Mondo Under 20 di scherma ospitata alla Fiera di Udine, si apre nel segno di Italia e Ungheria. Nella prima giornata di gare, dedicata alla spada individuale con 273 atleti nella prova maschile e 217 nella femminile, sono arrivati i successi dell’azzurro Matteo Galassi e dell’ungherese Reka Salamon. C’era grande attesa per la presenza a Udine per la prima volta degli atleti cinesi che si sono dimostrati assolutamente all’altezza conquistando due medaglie d’argento.

Matteo Galassi ha confermato il suo straordinario momento di forma – aveva ottenuto l’argento nella prova precedente tenutasi in dicembre ad Atene – vincendo la sua prima gara di Coppa del Mondo Under 20 con un dominio tecnico e tattico in finale contro il cinese Shengwei Peng, sconfitto con un ultimo parziale di 10 stoccate a 0 per un netto 15-6. In semifinale l’azzurro aveva superato l’americano Samuel Imrek, numero due del ranking mondiale e campione del mondo 2022, mentre il cinese aveva avuto la meglio sul francese Auxence Dorigo. Nella gara femminile sono salite sul gradino più basso del podio due delle prime tre atlete del ranking mondiale presenti in gara, la polacca Alicja Klasic e l’ungherese Dorina Wimmer che aveva sconfitto nei quarti Anita Corradino, ottava e migliore tra le azzurre. Come detto, il successo è andato all’ungherese Reka Salamon che, dopo aver superato Dorina Wimmer nel derby magiaro, ha avuto la meglio con il punteggio di 15-12 sulla cinese Chen Chen. Reka Salamon negli ottavi aveva battuto per 15-14 l’azzurra Benedetta Madrignani.

La giornata di domani chiuderà il programma della spada con altri due ori in palio, questa volta nelle competizioni a squadre: 28 i team al via della gara maschile, mentre saranno 20 le squadre femminili a scendere in pedana nei padiglioni 6 e 7 della Fiera.

Nella gara maschile partono favoriti l’Egitto, primo nel ranking mondiale e vincitore a Udine 12 mesi fa, e l’Ungheria, terza squadra del ranking che può schierare due atleti di livello come Soma Somody e Domonkos Pelle. L’Italia, quarto team nel ranking mondiale e terzo del seeding di Udine (dove mancano gli Stati Uniti) ha però vinto le due prove che ha disputato in stagione e schiererà il quartetto composto da Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi, Fabio Mastromarino e Jacopo Rizzi. Nella spada femminile le azzurre (quinte nel ranking) dovranno guardarsi soprattutto dalla Polonia, numero 1 del seeding, e dalla Francia. Il ct Dario Chiadò ha selezionato per questa gara Anita Corradino, Benedetta Madrignani, Vittoria Siletti ed Elisa Treglia. Il Trofeo Alpe Adria proseguirà nel weekend con le prove individuali di fioretto – sabato – seguite, domenica, da quelle a squadre.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]