ROMA (ITALPRESS) – Triplo impegno di Coppa del Mondo per la scherma azzurra nel prossimo weekend. Da venerdì 25 a domenica 27 febbraio il fioretto propone la tappa maschile al Cairo e quella femminile di Guadalajara, contemporaneamente è in programma anche un nuovo appuntamento del circuito iridato di spada femminile, a Sochi. Dall’Egitto al Messico, due importanti banchi di prova attendono i fiorettisti e le fiorettiste del responsabile d’arma Stefano Cerioni. Al Cairo saranno in pedana nella gara individuale maschile Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Lorenzo Nista e Damiano Rosatelli. Nella competizione a squadre, invece, verrà riproposto il quartetto che ha stravinto all’esordio in Coppa del Mondo a Parigi con Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini. Lo staff tecnico che guiderà gli azzurri del fioretto nella trasferta egiziana sarà composto dai maestri Fabio Maria Galli, Eugenio Migliore e Filippo Romagnoli, con loro il medico Gianvito Rapisarda e il fisioterapista Massimo Donati. Al Cairo, con un’ora di “fuso” rispetto a Roma, il venerdì gironi e successive fasi preliminari prenderanno il via alle ore 8 italiane, uguale inizio è fissato poi per il tabellone principale del sabato che vedrà semifinali e finali di scena dalle 14.30 in Italia. La competizione a squadre di domenica, invece, scatterà alle 8 italiane per concludersi con gli assalti per il podio dalle 16.30 italiane. Tanti elementi di interesse anche per la tappa di fioretto femminile a Guadalajara. Convocate le fiorettiste Alice Volpi, vincitrice delle due precedenti gare individuali a Saint Maur e Poznan, Arianna Errigo, che sarà al debutto nell’edizione 2021/2022 della Coppa del Mondo, Martina Batini, Erica Cipressa, Martina Favaretto, Camilla Mancini e Francesca Palumbo. Con loro in pedana anche Olga Rachele Calissi, Anna Cristino, Marta Ricci, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini. Per la competizione a squadre in Messico il team delle azzurre sarà composto da Erica Cipressa, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi. Insieme al CT Cerioni, formeranno la delegazione i maestri Alessandro Puccini e Giovanna Trillini, il medico Lorenzo Sapegno e la fisioterapista Sara Primavera. Orari atipici per seguire le prove femminili di Guadalajara a causa delle 7 ore di differenza. Venerdì, alle 15.30 italiane (le 8.30 locali), cominceranno i gironi, cui seguiranno i turni preliminari per l’accesso al tabellone principale da 64. Sempre alla stessa ora, dunque le tre e mezzo del pomeriggio in Italia, sabato prenderà il via la fase clou della gara individuale che si concluderà con semifinali e finale all’1 di notte italiana. Domenica, ancora dalle 15.30 in Italia, scatterà la gara a squadre. Non solo fioretto, però, in questo intenso fine settimana internazionale di scherma. A Sochi andrà infatti in scena la quarta tappa stagionale di Coppa del Mondo di spada femminile. Per la trasferta in Russia il responsabile d’arma Dario Chiadò ha convocato per la gara individuale Alessandra Bozza, Alice Clerici, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Roberta Marzani, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio. Con loro saranno in pedana anche Beatrice Cagnin, Elena Ferracuti, Marta Ferrari e Gaia Traditi. Nella prova a squadre, invece, l’Italia – sul terzo gradino del podio in entrambe le precedenti competizioni per team, a Tallinn e Barcellona – proporrà un quartetto composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio. Con il ct Chiadò, al seguito dalle spadiste azzurre ci saranno i maestri Roberto Cirillo e Massimo Zenga Germano, insieme a loro anche il medico Sofia Calaciura. Alla Sirius Arena venerdì via a gironi e fasi preliminari alle ore 9 italiane (le 11 in Russia), stesso orario d’inizio per il tabellone principale di sabato con semifinali e finali previste per quando in Italia saranno le 16. Programma orario identico (start ore 9, assalti per il podio dalle 16 italiane) per la gara a squadre di domenica.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com