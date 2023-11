Tringali “Con Kia EV9 fino a 563 km di autonomia in elettrico”

MILANO (ITALPRESS) - Prestazioni importanti in termini di autonomia del motore e di efficienza di ricarica per il nuovo grande Suv di Kia, l'EV9. "Il pacco batteria è da 99,8 kW, tali da garantire fino a 563 km di autonomia in una configurazione che prevede sia la versione Rear Wheel Drive con 203 cavalli di potenza oppure quella All Wheel Drive con 384 cavalli di potenza. La piattaforma E-GMP è anche sinonimo di 800 V, velocità di ricarica all'avanguardia: in questo caso, siamo in grado di ricaricare dal 10 all'80% della batteria in appena 24 minuti. Quindi circa 70 kW con un picco di potenza massimo di 210 kW" ha spiegato Carmelo Tringali, Business & Product Planning Director di Kia Italia.