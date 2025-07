Triathlon paralimpico, due bronzi per gli azzurri nella Coppa del Mondo

ROMA (ITALPRESS) – Alla World Para Triathlon Cup di Tata (Ungheria), gli atleti della Nazionale hanno conquistato risultati di grande rilievo, con due medaglie di bronzo e un prestigioso quarto posto, che contribuiscono in modo significativo al miglioramento del ranking internazionale individuale.

Nella categoria PTVI Men, oro per Ellis (GBR), argento per Filipovic (SRB) e bronzo per Wietecki (POL). Ottima prestazione per l’azzurro Manuel Lama Manuel, quarto a ridosso del podio e in forte crescita in ambito internazionale. Nella categoria PTVI Women, oro per Hermes (USA), argento per Oleksiuk (UKR) e bronzo meritato per Ilaria Brugnoli, frutto di un’eccellente condotta di gara. Nella categoria PTS4 Men.

Successo di Franco (CRO) su Sanchez (ESP) e terza piazza per Michele Pasquazzo, un podio importante che consolida la sua posizione tra i migliori della categoria. Questi risultati confermano il buon lavoro del team e rappresentano un passo decisivo verso i prossimi appuntamenti internazionali, rafforzando la presenza dell’Italia nel panorama del paratriathlon mondiale.

– Foto World Triathlon –

(ITALPRESS)