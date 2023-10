Treviso, Gdf scova 14 “furbetti” del Reddito di Cittadinanza

TREVISO (ITALPRESS) - La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato per illeciti contro il reddito di cittadinanza 14 persone, che hanno percepito erogazioni non spettanti per circa 300mila euro.(ITALPRESS) trl/gsl