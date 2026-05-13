Trentino-Alto Adige, via libera del senato dal ddl Costituzionale con le modifiche allo Statuto

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al ddl Costituzionale con le modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. I voti favorevoli sono stati 129, nessuno contrario e 48 astenuti.

CALDEROLI “RISULTATO STORICO”

Con il voto odierno a Palazzo Madama, c’è il via libera definitivo alla riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige. Un’approvazione che chiude l’iter parlamentare e porta a compimento l’intesa raggiunta tra il Governo e le Province autonome. Il primo a esultare dagli scranni del Governo per “questo storico passaggio” è il ministro Roberto Calderoli, titolare degli Affari Regionali e le Autonomie che per questa riforma è stato promotore e garante fin dall’inizio. “Finalmente portiamo a compimento un progetto che le Province autonome di Trento e di Bolzano aspettavano da molti anni. Era l’ottobre del 2023 quando con la presidente Meloni iniziammo questo percorso, da tempo atteso e mai realizzato in passato, e oggi la riforma dello Statuto è realtà. Un risultato che è frutto dell’impegno di tutti ed è soprattutto una vittoria dell’autonomia nella sua essenza più pura – spiega Calderoli -. È grande per me l’orgoglioso di aver dato un contributo a questo passaggio storico per il Trentino e l’Alto Adige, che garantirà tanta autonomia in più: il ripristino dei livelli di autonomia, un riequilibrio tra le componenti linguistiche, il procedimento d’intesa per la modifica degli statuti e soprattutto maggiori funzioni per le Province Autonome. Un’opportunità sotto tanti punti di vista, che andrà a beneficio dei cittadini trentini e altoatesini”.

“Pur non essendo trentino o altoatesino d’origine, l’autonomia è nel mio DNA fin da quando ancora non ero nato, grazie a mia nonna originaria della Val Passiria e a mio nonno che fondò il Movimento Autonomista Bergamasco, oltre che nel mio trascorso da presidente della commissione dei Sei – sottolinea Calderoli -. E dunque questa autonomia batte forte nel mio cuore e scorre nelle mie vene, tanto quanto in quelle dei presidenti e amici Fugatti e Kompatscher. Insieme abbiamo iniziato questo percorso e insieme lo abbiamo portato a termine, con grande soddisfazione. La strada è stata lunga ma siamo arrivati al traguardo, e vado fiero di ciò che siamo riusciti a fare”.

SALVINI “TRAGUARDO FONDAMENTALE”

“Grande soddisfazione” da parte di Matteo Salvini per il via libera definitivo del Senato alla riforma dello statuto del Trentino Alto Adige. “È un traguardo fondamentale per Trento e Bolzano che mi rende particolarmente orgoglioso, soprattutto perché la Lega difende – da sempre – le Autonomie“, conclude il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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