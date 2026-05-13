PIACENZA (ITALPRESS) – Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i figli Nishanta e Joshua Groppi. Tutti e tre, secondo quanto comunicato dalla Procura di Piacenza, si trovano in buone condizioni di salute e in un contesto abitativo adeguato.

La Procura piacentina ha fatto sapere che non verranno diffusi ulteriori dettagli sul luogo in cui si trovano, poiché la donna ha espresso timori per la propria sicurezza e la volontà di rendersi nuovamente irreperibile qualora il rifugio venisse scoperto. Le indagini proseguono per chiarire i contorni della vicenda, attualmente inquadrata nei reati previsti dagli articoli 573 e 388 del codice penale.

L’obiettivo dichiarato dagli inquirenti resta la tutela del benessere dei due minori e il possibile ricomporsi della situazione familiare, descritta dalla donna come fortemente problematica.

La Procura ha inoltre sottolineato che i ragazzi, fino al loro allontanamento ritenuto al momento consenziente, seguivano regolarmente il percorso scolastico con continuità e profitto. Un ringraziamento è stato rivolto dal Procuratore della Repubblica di Piacenza, Grazia Pradella, ai Carabinieri dei Comandi provinciali di Udine e Piacenza per l’attività investigativa svolta.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).