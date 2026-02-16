ROMA (ITALPRESS) – Un treno con a bordo circa 80 persone è deragliato in Svizzera, nel Cantone del Vallese, sulla linea Frutigen-Briga. L’incidente è avvenuto nei pressi di Hohtenn, nel tratto tra Goppenstein e Briga. A riferirlo è la polizia cantonale. Diverse persone sarebbero rimaste ferite.
Si ritiene che la causa dell’incidente sia stata una valanga. La linea ferroviaria tra Frutigen e Brig resterà chiusa almeno fino a domani.
Circa 30 persone sono state evacuate, secondo quanto riferisce la polizia cantonale su X.
-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).
