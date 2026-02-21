Trenitalia, Strisciuglio “74 nuovi Frecciarossa entro il 2030, 2 miliardi di investimenti sulla flotta dell’Alta velocità”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – “Continua il piano di potenziamento della flotta di Trenitalia, che ha nel Frecciarossa il suo prodotto e brand di successo: abbiamo lanciato già nell’ultimo trimestre dell’anno scorso il nostro piano di investimenti sul Frecciarossa 1000, di cui abbiamo proposto anche il rebranding recentemente: sono 74 nuovi Frecciarossa che arriveranno entro il 2030, per 2 miliardi di investimenti sulla flotta dell’Alta velocità, per noi il treno migliore d’Europa e ovviamente continuiamo a spingere su questo”. Così Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di Trenitalia, a margine della winter edition del Forum in Masseria, la rassegna organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners, alle Terme di Saturnia.

“Ma non è solo Alta velocità, non è solo Frecciarossa: continua il piano di potenziamento della flotta dei treni regionali, mi piace sottolineare che la flotta dei treni regionali in Italia, nel corso del 2027, diventerà la più giovane d’Europa, con un’età media tra i 5 e i 10 anni nelle varie regioni, più di 1000 treni regionali su 1300, quindi più dell’80% della nostra flotta di ultima generazione pensata per l’intermodalità, la connettività, l’accessibilità e quindi investimenti importanti, anche sull’Intercity dove porteremo a compimento gli interventi previsti nel PNRR, più di 30 convogli nuovi, con grande spinta all’innovazione, soluzioni miste, batteria, ibrido ed elettrico e quindi grande attenzione a sostenibilità, accessibilità e tecnologia”, sottolinea Strisciuglio.

“Punteremo alla sostenibilità spingendo sul ferroviario, ovviamente con attenzione alla innovazione tecnologica e alla sostenibilità, a partire dai nostri treni, che hanno un grande sviluppo tecnologico sulla ottimizzazione dei consumi, hanno un impiego di materiali riciclabili superiore al 95%: continuiamo a spingere su questo, lo facciamo attraverso la nostra ingegneria, l’ingegneria di Trenitalia, l’ingegneria italiana e la collaborazione con i nostri partner, con grandissima competenza interna e attenzione ai processi industriali”, prosegue l’ad di Trenitalia.

“Siamo attentissimi al tema della connettività a bordo: stiamo studiando tante soluzioni,: mi piace sottolineare che abbiamo recentemente sperimentato con successo e implementeremo la connettività attraverso la rete. La rete è proprietaria 5G, l’abbiamo sperimentato sulla Torino-Milano con grandissimi risultati: l’attenzione massima, è una collaborazione tra gestore della rete e operatori ferroviari, sappiamo l’importanza del progetto e ovviamente studiamo tutte le soluzioni per migliorare quello che è uno degli aspetti più richiesti della nostra clientela e a cui poniamo massima attenzione”. Così Strisciuglio rispondendo a una domanda sulla possibilità di usare Starlink per la connessione a bordo dei treni.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).