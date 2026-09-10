MILANO (ITALPRESS) – La musica di X Factor torna a viaggiare sui treni del Regionale. Anche quest’anno, Trenitalia (Gruppo FS) rinnova la collaborazione con lo show Sky Original prodotto da Fremantle, che riparte il 10 settembre su Sky e in streaming su Now. Per dare il via alla nuova stagione della partnership, è stato svelato oggi alla stazione di Milano Porta Garibaldi un treno del Regionale con livrea dedicata e autografata dai giudici e dalla conduttrice dello show. “X Factor Vivilo con noi. Viaggia con la musica” il claim della partnership triennale. X Factor sarà in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, e poi ogni martedì successivo in replica su TV8.

Alla presentazione, organizzata in occasione dell’evento di lancio della nuova edizione del programma, hanno partecipato Massimiliano Astrologo, Responsabile Product Marketing Trenitalia; Luca Centurioni, Sky Media Marketing Director; Chiara Marelli, Head of Marketing Entertainment & OOH at Sky Media; Roberta Zamboni, Head of Branded Content, Sponsorship Italy and Global Sales Lead di Fremantle; i quattro giudici Irama, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi e la conduttrice Giorgia.

La rinnovata intesa conferma la volontà del Regionale di Trenitalia di costruire un dialogo sempre più vicino alle nuove generazioni, valorizzando al tempo stesso una mobilità sostenibile, accessibile e in continua evoluzione. Musica e viaggio diventano così il filo conduttore di un progetto che porta X Factor fuori dagli studi televisivi e lo avvicina al pubblico e al territorio.

Regionale sarà infatti al fianco degli aspiranti concorrenti durante il loro viaggio verso Milano, dove raggiungeranno le Audizioni dello show con l’obiettivo di trasformare il proprio talento in un sogno da realizzare.

Il viaggio proseguirà anche dopo i Live Show. Ogni venerdì, dal 23 ottobre al 28 novembre, la stazione di Milano Centrale ospiterà, anche quest’anno, “Music Tracks”, il format apprezzato dai fan che potranno assistere dal vivo alle esibizioni degli artisti eliminati dal programma durante la loro prima performance ufficiale dopo l’uscita da X Factor.

Gli appuntamenti saranno inoltre un’occasione per far conoscere al pubblico il percorso di ammodernamento della flotta del Regionale, che ogni giorno consente a milioni di persone di spostarsi per studio, lavoro, turismo e tempo libero.

Torna anche quest’anno “Direzione X FACTOR”, il concorso dedicato agli iscritti al programma X-GO che, dal 1° al 15 ottobre potranno provare a vincere il biglietto per assistere alla finale, in programma a Milano.

Con X Factor, Trenitalia rafforza così il proprio percorso di valorizzazione dei grandi appuntamenti che animano il Paese, dalla musica allo sport, dalla cultura al turismo. Un impegno che mette al centro le persone e la possibilità di raggiungere e vivere gli eventi in modo sempre più sostenibile, contribuendo a connettere città, territori e passioni.

-foto ufficio stampa Fs-

(ITALPRESS).

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